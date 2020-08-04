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وسائل إعلام لبنانية: الأسد يبرق لعون مؤكدا الوقوف إلى جانب لبنان الشقيق والتضامن مع شعبه المقاوم

أخبار العالم العربي

وسائل إعلام لبنانية: الأسد يبرق لعون مؤكدا الوقوف إلى جانب لبنان الشقيق والتضامن مع شعبه المقاوم
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أفادت وسائل إعلام لبنانية بأن الرئيس السوري بشار الأسد أبرق للرئيس اللبناني ميشال عون مؤكدا الوقوف إلى جانب لبنان الشقيق والتضامن مع شعبه المقاوم.

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وأكد الأسد لنظيره اللبناني أنه "كلنا ثقة بأنكم قادرون على تجاوز هذا الحدث المأساوي".

وقال وزير الصحة اللبناني حمد حسن إن 50 شخصا لقوا حتفهم حتى الآن وأصيب المئات جراء الانفجار الذي هز مرفأ بيروت ووصل صداه إلى أنحاء العاصمة اللبنانية حيث تهشمت واجهات المباني وانهارت شرفاتها.

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية إن "حريقا كبيرا اندلع في العنبر رقم 12 بالقرب من إهراءات القمح في مرفأ بيروت، في مستودع للمفرقعات، وسمع دوي انفجارات قوية في المكان، ترددت أصداؤها في العاصمة والضواحي".

من جهته، قال المدير العام للأمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم إن "الكلام عن مفرقعات مثير للسخرية"، مؤكدا أنه لن يستبق التحقيقات.

وأضاف: "يبدو أن الانفجار وقع في مخزن لمواد شديدة الانفجار مصادرة من سنوات".

يتبع..

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