الكويت ترسل مساعدات طبية عاجلة إلى لبنان

أعلنت الحكومة الكويتية عن إرسال مساعدات طبية عاجلة إلى لبنان، على خلفية التفجير الذي هز مرفأ بيروت وأسقط 50 قتيلا ومئات الجرحى.

كما بعث ولي العهد الكويتي الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ببرقية تعزية إلى الرئيس اللبناني ميشال عون، أعرب فيها عن تعازيه لحكومة وشعب لبنان في ضحايا الانفجار.

من جهته، أكد وزير الديوان الأميري أن "هناك توجيهات سامية بإرسال مساعدات طبية عاجلة إلى لبنان، لمواجهة آثار الانفجار في مرفأ بيروت".

وزير الديوان الأميري: توجيهات سامية بمساعدات طبية عاجلة للبنان لمواجهة آثار انفجار مرفأ بيروت https://t.co/hfmmjCkO1Q#الكويت#كونا — كـــــــــــونا KUNA (@kuna_ar) August 4, 2020

المصدر: RT + "كونا"