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الكويت ترسل مساعدات طبية عاجلة إلى لبنان

أخبار العالم العربي

الكويت ترسل مساعدات طبية عاجلة إلى لبنان
Reuters
الكويت - أرشيف
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أعلنت الحكومة الكويتية عن إرسال مساعدات طبية عاجلة إلى لبنان، على خلفية التفجير الذي هز مرفأ بيروت وأسقط 50 قتيلا ومئات الجرحى.

كما بعث ولي العهد الكويتي الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ببرقية تعزية إلى الرئيس اللبناني ميشال عون، أعرب فيها عن تعازيه لحكومة وشعب لبنان في ضحايا الانفجار.

من جهته، أكد وزير الديوان الأميري أن "هناك توجيهات سامية بإرسال مساعدات طبية عاجلة إلى لبنان، لمواجهة آثار الانفجار في مرفأ بيروت".

المصدر: RT + "كونا"

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