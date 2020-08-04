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بن زايد يعلن تضامنه مع الشعب اللبناني في هذه الظروف الصعبة

أخبار العالم العربي

بن زايد يعلن تضامنه مع الشعب اللبناني في هذه الظروف الصعبة
Reuters
ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد
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أعرب ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد عن تضامنه مع الشعب اللبناني في هذه الظروف الصعبة، عقب الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت.

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وكتب بن زايد عبر "تويتر": "نقف مع الشعب اللبناني الشقيق في هذه الظروف الصعبة ونؤكد تضامننا معه.. ونسأل الله تعالى أن يخفف عنهم ويلطف بهم وأن يرحم موتاهم ويشفي جرحاهم.. اللهم احفظ لبنان وشعبه من كل مكروه".

وقال وزير الصحة اللبناني حمد حسن إن 50 شخصا لقوا حتفهم حتى الآن وأصيب المئات جراء الانفجار الذي هز أنحاء العاصمة اللبنانية حيث تهشمت واجهات المباني وانهارت شرفاتها.

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية إن "حريقا كبيرا اندلع في العنبر رقم 12 بالقرب من إهراءات القمح في مرفأ بيروت، في مستودع للمفرقعات، وسمع دوي انفجارات قوية في المكان، ترددت أصداؤها في العاصمة والضواحي".

من جهته، قال المدير العام للأمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم إن "الكلام عن مفرقعات مثير للسخرية"، مؤكدا أنه لن يستبق التحقيقات.

وأضاف: "يبدو أن الانفجار وقع في مخزن لمواد شديدة الانفجار مصادرة من سنوات".

المصدر: RT

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