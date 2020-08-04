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وزير الصحة اللبناني: مقتل أكثر من 30 شخصا وإصابة أكثر من 3000 في انفجار مرفأ بيروت

أمير قطر يوجه بإرسال مستشفيات ميدانية إلى لبنان

أخبار العالم العربي

أمير قطر يوجه بإرسال مستشفيات ميدانية إلى لبنان
AFP FAYEZ NURELDINE
أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني
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وجه أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بإرسال مستشفيات ميدانية إلى لبنان، على خلفية الانفجار الضخم الذي وقع في مرفأ العاصمة بيروت.

وذكرت قناة "الجزيرة" القطرية، أن "أمير قطر أجرى اتصالا هاتفيا مع الرئيس اللبناني ميشال عون، عقب الانفجار، موجها بإرسال مستشفيات ميدانية إلى لبنان".

وهز انفجار ضخم مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت عصر اليوم، وقال مدير عام الجمارك بدري ضاهر، إن مادة النترات قد تكون سبب الانفجار.

وذكرت مصادر لـ"رويترز" أن الانفجار أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 10 أشخاص، فيما أكد مسؤولون لبنانيون سقوط أعداد كبيرة من الجرحى.

المصدر: "وكالات"

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