 
مباشر
عاجل
مراسلنا نقلا عن مصادر طبية: أكثر من 700 جريح حتى الآن جراء الانفجار بمرفأ بيروت

مقتدى الصدر يعلق على انفجار بيروت

أخبار العالم العربي

مقتدى الصدر يعلق على انفجار بيروت
Reuters ALAA AL-MARJANI
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ogj8

علق زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر على "التفجيرات" التي هزت العاصمة اللبنانية بيروت عصر اليوم، سائلا الله حفظ بيروت.

وقال الصدر في تغريدة على حسابه في "تويتر": "نسأل الله تعالى أن يحفظ بيروت الحبيبة من كل مكروه".

وذيل تدوينته بوسم "#سلاماً_بيروت_الإباء_والصبر".


المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا