مقتدى الصدر يعلق على انفجار بيروت
Reuters ALAA AL-MARJANI
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علق زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر على "التفجيرات" التي هزت العاصمة اللبنانية بيروت عصر اليوم، سائلا الله حفظ بيروت.
وقال الصدر في تغريدة على حسابه في "تويتر": "نسأل الله تعالى أن يحفظ بيروت الحبيبة من كل مكروه".
بسمه تعالى— مقتدى السيد محمد الصدر (@Mu_AlSadr) August 4, 2020
نسأل الله تعالى ان يحفظ (بيروت) الحبيبة من كل مكروه#سلاما_بيروت_الاباء_والصبر
مقتدى الصدر
وذيل تدوينته بوسم "#سلاماً_بيروت_الإباء_والصبر".
المصدر: RT