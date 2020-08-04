مقتدى الصدر يعلق على انفجار بيروت

علق زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر على "التفجيرات" التي هزت العاصمة اللبنانية بيروت عصر اليوم، سائلا الله حفظ بيروت.

وقال الصدر في تغريدة على حسابه في "تويتر": "نسأل الله تعالى أن يحفظ بيروت الحبيبة من كل مكروه".

بسمه تعالى

نسأل الله تعالى ان يحفظ (بيروت) الحبيبة من كل مكروه#سلاما_بيروت_الاباء_والصبر

مقتدى الصدر — مقتدى السيد محمد الصدر (@Mu_AlSadr) August 4, 2020

وذيل تدوينته بوسم "#سلاماً_بيروت_الإباء_والصبر".



المصدر: RT