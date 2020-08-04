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ضجة كبيرة في مصر بعد ظهور علم البلاد مقلوبا في دعاية انتخابية (صورة)

أخبار العالم العربي

ضجة كبيرة في مصر بعد ظهور علم البلاد مقلوبا في دعاية انتخابية (صورة)
Reuters
علم مصر
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أثارت صورة للدعاية الانتخابية للمرشح المستقل لانتخابات مجلس الشيوخ في المنوفية ناصر الحنفي الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، حيث ظهر العلم فيها مقلوبا.

ضجة كبيرة في مصر بعد ظهور علم البلاد مقلوبا في دعاية انتخابية (صورة)صورة النائب وعلم مصر مقلوب

وظهر العلم باللون الأسود في الأعلى ثم الأبيض ثم الأحمر، وطالب المواطنون المرشحين بمراجعة اللافتات الدعائية الخاصة بهم، لأن في ذلك إهانة لعلم البلاد.

ويعتبر الحنفي ثاني مرشح بالمنوفية يظهر على لافتات الدعاية المؤيدة له بعلم مصر مقلوبا، وذلك بعد المرشح أحمد طاهر الفقي، الذي أكد أنه لم يقصد أبدا إهانة العلم المصري، مضيفا أن ما حدث خطأ مطبعي، وأنه فوجئ به عقب تعليق اللافتات.

ويرمز قلب العلم إلى معاداة الدولة صاحبته، ورفض سياسات الحكومة وكره النظام، بالإضافة إلى حدوث بعض الانقلابات أو السيطرة على أماكن الحكومات في بعض الدول، فيقلب العلم ليدل على السيطرة على هذا المكان.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

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