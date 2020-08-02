الجزائر.. القضاء على 5 مسلحين وتوقيف آخر

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية الأحد، أن الجيش الوطني قضى على 5 إرهابيين واعتقل آخر، خلال عمليات نفذها في شهر يوليو المنصرم.

وجاء في بيان عن الوزارة، أن "وحدات الجيش وخلال شهر يوليو الماضي نفذت عدة عمليات بموجبها قضت على 5 إرهابيين مع توقيف آخر بالإضافة إلى 5 عناصر دعم للجماعات الإرهابية، علاوة على كشف وتدمير 26 مخبأ وتفكيك 39 قنبلة".

وأشار البيان، إلى أن القوات الأمنية عثرت على كمية من الأسلحة والذخائر بحوزة المسلحين.

وفي إطار حملة مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، تم "توقيف 77 تاجر مخدرات وضبط 57,29 قنطار من المخدرات (700 كغم)، وآلاف الأقراص المهلوسة".

المصدر: "جزايرس"