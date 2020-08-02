العراق.. إطلاق سراح الحدث الذي ظهر في فيديو يتعرض للتعذيب على أيدي الأمن

أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق اليوم الأحد، إطلاق سراح الحدث، الذي ظهر في مقطع فيديو يعذبه عناصر في قوات حفظ القانون.

وذكر المشرف على المركز الإعلامي في مجلس القضاء الأعلى القاضي عبد الستار البيرقدار في بيان صحفي، أن "رئيس مجلس القضاء الأعلى أطلع على موضوع المتهم الموقوف الحدث محمد سعيد، بعد التداول مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بخصوص الإشكاليات القانونية المتعلقة بموضوعه، وأوعز سيادته بمعالجة موضوعه وفق القانون".

وأضاف: "قرر القاضي المختص إطلاق سراحه بكفالة لحين اكتمال التحقيق".

وبحسب وزارة الداخلية العراقية، فإن "الحدث، كان موقوفا لدى مديرية مكافحة إجرام بغداد وفق أحكام المادة 446 ق . ع في الثامن من مايو 2020، لسرقته دراجة نارية، وفق قرار قاضي تحقيق محكمة الرصافة، وأن حادث الاعتداء عليه من قبل منتسبي حفظ القانون تم قبل حوالي 20 يوما من تاريخ توقيفه".

وأظهر مقطع فيديو، تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، عناصر أمن عراقيين وهم يحلقون رأسه بعدما خلعوا ملابسه وشتموه.

المصدر: RT