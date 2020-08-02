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مراسلتنا: إطلاق صافرات الإنذار في مستوطنة سديروت في غلاف غزة

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مراسلتنا: إطلاق صافرات الإنذار في مستوطنة سديروت في غلاف غزة
AFP
القبة الحديدية الإسرائيلية - أرشيف
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ذكرت مراسلتنا في القدس اليوم الأحد، أن صافرات الإنذار دوت في مستوطنة سديروت وبعض البلدات في منطقة غلاف غزة.

وذكرت مراسلتنا نقلا عن مصادر عسكرية إسرائيلية، قولها، إن "الصافرات أطلقت عقب رصد إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة نحو إسرائيل".

وأضافت المصادر العسكرية، إنه "تم اعتراض القذيفة من قبل منظومة القبة الحديدية الإسرائيلية".

المصدر: RT

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