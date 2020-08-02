مراسلتنا: إطلاق صافرات الإنذار في مستوطنة سديروت في غلاف غزة

ذكرت مراسلتنا في القدس اليوم الأحد، أن صافرات الإنذار دوت في مستوطنة سديروت وبعض البلدات في منطقة غلاف غزة.

وذكرت مراسلتنا نقلا عن مصادر عسكرية إسرائيلية، قولها، إن "الصافرات أطلقت عقب رصد إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة نحو إسرائيل".

متابعة للتقارير عن اطلاق صافرات الانذار في منطقة #غلاف_غزة فالحديث عن رصد اطلاق قذيفة صاروخية من قطاع #غزة نحو #إسرائيل تم اعتراضها من قبل منظومة #القبة_الحديديةhttps://t.co/ObbVF7aPAJpic.twitter.com/kssBkojtxX — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) August 2, 2020

وأضافت المصادر العسكرية، إنه "تم اعتراض القذيفة من قبل منظومة القبة الحديدية الإسرائيلية".

المصدر: RT