وزيرا خارجية مصر والجزائر يبحثان الاستقرار الإقليمي والأمن القومي العربي

أجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم الأحد مكالمة هاتفية مع نظيره الجزائري صبري بوقادوم بحثا خلالها ملفات متعلقة بالأوضاع في المنطقة.

وأكدت الخارجية المصرية في بيان مقتضب نشرته على صفحتها الرسمية في "فيسبوك" أن المكالمة جاءت "في إطار التنسيق الدائم بين البلدين الشقيقين"، مضيفة أن شكري وبوقادوم تناولا "عددا من القضايا المؤثرة على الاستقرار الإقليمي والأمن القومي العربي".

وتابع البيان أن الوزيرين تطرقا في المكالمة إلى ترتيب لقاء قريب بينهما، لمواصلة متابعة القضايا ذات الاهتمام المشترك بين الدولتين.

بيان صحفي ** أجرى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم ٢ أغسطس الجاري، اتصالاً هاتفياً بنظيره الجزائري صبري بوقادوم في إطار... Posted by ‎الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية المصرية‎ on Sunday, August 2, 2020

المصدر: RT