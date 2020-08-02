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سوريا.. عمل جراحي دقيق لعجوزين مصابين بكورونا

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سوريا.. عمل جراحي دقيق لعجوزين مصابين بكورونا
Globallookpress
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أجرى جراح سوري عمليتين لمريضين مصابين بكورونا تعدان من العمليات المهمة أخذا بالاعتبار الظروف التي تمر فيها سوريا.


وحول العمليتين قال الجراح الذي أجراهما رائف ياسين لـ RT إنهما وفي الظروف العادية تعدان من العمليات العادية، (كسر عنق فخذ) إلا أن ارتفاع نسبة الخطورة لدى المريضين إضافة إلى ثبوت إصابتهما بفيروس كورونا هو ما يميز العمليتين.

وأشار ياسين إلى أن التحاليل والصور قبل التداخل الجراحي أثبتت وجود الإصابة بكورونا، للمريضين (أحدهما عمره 80 سنة والمريضة الثانية عمرها 85 سنة).

وقال إن المريضين دخلوا المشفى في اليوم ذاته مصادفة، وأشار إلى أن ثمة من رفضوا إجراء التداخل الجراحي لأحد المريضين بعدما تبينت إصابته بكورونا.

ياسين الذي سبق أن أجرى عشرات العمليات المجانية خلال الأزمة التي تمر بها البلاد، وخاصة أثناء التفجيرات، يضيف أنه "لم يقبل إلا إجراء العملية وتحت التخدير المناسب (الموضعي) وأن المريضين تخرجا وكتلتيهما الآن جيدة".

أسامة يونس - دمشق

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