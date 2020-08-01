وزير الدفاع التركي: سنحاسب الإمارات وعلى مصر أن تكون أكثر حساسية في تصريحاتها

توعد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار بـ"محاسبة" الإمارات "لما ارتكبته من أعمال ضارة" في ليبيا وسوريا، كما دعا مصر للابتعاد عن التصريحات التي "لا تخدم السلام في ليبيا".

وقال أكار في مقابلة مع قناة "الجزيرة" إن "أبو ظبي ارتكبت أعمالا ضارة في ليبيا وسوريا" متوعدا إياها بالقول: "سنحاسبها في المكان والزمان المناسبين".

وجاء في نص للمقابلة نشرته بالتركية وزارة الدفاع التركية: "يجب سؤال أبو ظبي ما الدافع لهذه العدائية، هذه النوايا السيئة، هذه الغيرة".

واتهم أكار أبو ظبي بـ"دعم المنظمات الإرهابية المعادية لتركيا" قصد الإضرار بأنقرة، داعيا إياها لأن تنظر إلى ما وصفه بـ"ضآلة حجمها ومدى تأثيرها وألا تنشر الفتنة والفساد".

كما وصف أكار الإمارات بأنها دولة وظيفية تخدم غيرها سياسيا أو عسكريا، ويتم استخدامها واستغلالها عن بعد.

وفي الشأن الليبي، دعا أكار الإمارات والسعودية ومصر وروسيا وفرنسا "للتوقف عن دعم اللواء المتقاعد خليفة حفتر"، و"منعه من تحقيق أهدافه، وحل مشكلة سرت والجفرة وتحقيق هدنة كاملة".

وقال: "إذا استمرت هذه الدول في دعم حفتر ولم يتم إيقافها فإن بإمكاني أن أقول إن الطريق المؤدي للسلام في ليبيا سيكون أطول بكثير. أحيانا نسمع تصريحات من مصر، وبعض هذه التصريحات تكون مستفزة".

وأضاف: "على مصر أن تكون أكثر حساسية في التصريحات الصادرة منها، وأنا أنصحها بالابتعاد عن التصريحات التي لا تخدم السلام في ليبيا وتؤدي إلى تأجيج الحرب والنار فيها أكثر".

المصدر: وكالات