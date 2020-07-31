أحلام تتغنى بأذكار يوم عرفه

عيدكم مبارك وكل عام وانتوا بخير وصحة كل عام وبلادي الامارات بخير كل عام وسيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد بخير كل عام وسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بخير كل عام وسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد بخير كل عام وحكام دولتي الحبيبة الامارات بخير كل عام وشعب الامارات بخير pic.twitter.com/0PWMm8K4HE