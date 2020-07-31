أحلام تتغنى بأذكار يوم عرفه
Reuters
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نشرت الفنانة الإماراتية أحلام مقطع فيديو على "تويتر"، وهي تردد ذكر الحجاج يوم عرفة، أرفقته بتهنئة للشعب الإماراتي وحكامه.
عيدكم مبارك وكل عام وانتوا بخير وصحة كل عام وبلادي الامارات بخير كل عام وسيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد بخير كل عام وسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بخير كل عام وسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد بخير كل عام وحكام دولتي الحبيبة الامارات بخير كل عام وشعب الامارات بخير pic.twitter.com/0PWMm8K4HE— A H L A M 🇦🇪 (@AhlamAlShamsi) July 31, 2020
وهنأت أحلام في نص أرفقته بالفيديو الشيخ خليفة بن زايد، والشيخ محمد بن راشد، والشيخ محمد بن زايد.
المصدر: RT