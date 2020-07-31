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أحلام تتغنى بأذكار يوم عرفه

الثقافة والفن

أحلام تتغنى بأذكار يوم عرفه
Reuters
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نشرت الفنانة الإماراتية أحلام مقطع فيديو على "تويتر"، وهي تردد ذكر الحجاج يوم عرفة، أرفقته بتهنئة للشعب الإماراتي وحكامه.

وهنأت أحلام في نص أرفقته بالفيديو الشيخ خليفة بن زايد، والشيخ محمد بن راشد، والشيخ محمد بن زايد.

المصدر: RT

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