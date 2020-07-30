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إصابتان جديدتان بفيروس كورونا في غزة

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إصابتان جديدتان بفيروس كورونا في غزة
Reuters
أعمال تعقيم في قطاع غزة بفلسطين - أرشيف
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أعلنت وزارة الصحة في غزة اليوم الخميس، تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا بين العائدين مؤخرا عبر حاجز بيت حانون والخاضعين للحجر الصحي في القطاع.

وأعلنت الوزارة في وقت سابق، عدم تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا في القطاع، بعد فحص 7 عينات كانت نتيجتها "سلبية".

وأشارت في بيان لها إلى أن "عدد العينات التي جرى فحصها منذ بداية الأزمة بلغ 13900 عينة، وكانت جميعها سلبية، باستثناء 76 حالة، توفيت واحدة منها وشفيت 70، فيما لا تزال الحالات الخمس المتبقية تتلقى العلاج في مشفى "الصداقة" التركي جنوب غزة.

وأوضحت الوزارة، أنها تتابع الحالة الصحية لـ217 مواطنا موزعين على 3 مراكز للحجر الصحي، مشيرة إلى أنهم "بحالة صحية مطمئنة ولم تظهر عليهم أي أعراض".

ودعت الوزارة، كافة المواطنين إلى الالتزام بالإجراءات الوقائية، لاسيما خلال عيد الأضحى المبارك، حفاظا على سلامتهم وسلامة المجتمع.

المصدر: RT + "معا"

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