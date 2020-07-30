الكويت تنشر قائمة بالدول الممنوع على القادمين منها دخول أراضيها

أعلن مركز التواصل الحكومي الكويتي عبر حسابه في "تويتر"، عن قائمة بالدول التي يمنع على القادمين منها دخول الكويت عملا باستمرار إجراءات الحجر، رغم رفع القيود جزئيا عن حركة الطيران.

ومنعت السلطات الكويتية دخول القادمين من بنعلاديش، الفلبين، الهند، سريلانكا، باكستان، إيران، نيبال.

وكانت الإدارة العامة للطيران المدني بالكويت، قد أعلنت أن شركات الطيران العاملة في مطار الكويت الدولي ستبدأ تشغيلها بعد إعادة الرحلات التجارية بشكل مبدئي اعتبارا من 1 أغسطس.

ودعت الإدارة جميع المسافرين، إلى اتباع كافة الإجراءات والإرشادات الصحية لتسهيل عملية دخولهم المطار والمغادرة منه، والانتهاء من جميع الإجراءات بكل سهوله ويسر.

المصدر: القبس



