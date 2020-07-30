العراق يسجل 2963 إصابة و68 وفاة بكورونا خلال يوم

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الخميس، تسجيل 2963 إصابة، و68 وفاة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكر بيان للوزارة "تم فحص 18018 نموذجا في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض 983335 نموذجا".

وأضاف "كما سجلت الوزارة 2085 حالة شفاء خلال ذات المدة".

وأعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، أمس الأربعاء، تسجيل 2968 إصابة و68 وفاة بفيروس كورونا.

وبلغ مجموع الإصابات في العراق 121263 إصابة، والوفيات بلغت 4671 وفاة، بينما وصلت حالات الشفاء إلى 85546 حالة.



المصدر: RT