صحفيون من روسيا وسوريا والهند يفوزون بجائزة RT للمراسلين الحربيين

فاز مراسلون من روسيا وسوريا والهند بجوائز Khaled Alkhateb Memorial Awards 2020 وهي جائزة RT الدولية السنوية التي تمنح للصحفيين تكريما لهم على أفضل الأعمال من مناطق النزاع.

وقالت نائبة رئيس تحرير قناة RT آنّا بيلكينا: "جائزتنا تكرم عمل الصحفيين الذين يسافرون كل سنة إلى المناطق الساخنة حاملين الكاميرا والميكروفون. عملهم لا يتوقف حتى في فترة جائحة فيروس كورونا العالمية. نشكر كل من قدم طلبا للمشاركة ونهنئ الفائزين".

وتم تأسيس الجائزة من قبل القناة تكريما لذكرى الصحفي خالد الخطيب الذي قتل في سوريا سنة 2017، حيث كان يعمل لصالح RT Arabic.

تمنح جائزة خالد الخطيب الدولية في ثلاث فئات: "العمل الأفضل من منطقة النزاع: الفيديو القصير"، و"العمل الأفضل من منطقة النزاع: الفيديو الطويل"، و"العمل الأفضل من منطقة النزاع: النص". تنافس على الفوز بهذه الجائزة صحفيون من 16 دولة.

الفائزون:

1) "العمل الأفضل من منطقة النزاع: الفيديو القصير".

- محمد علي (سوريا)، "بدأت الهدنة في إدلب"

يتحدث التقرير عن الوضع في محافظة ادلب، حيث بدأ سريان نظام وقف إطلاق النار نتيجة للاتفاق بين روسيا وتركيا.

2) "العمل الأفضل من منطقة النزاع: الفيديو الطويل".

— أليكساندر كونيفيتش (روسيا)، "العسكريون الروس في سوريا"

سلسلة تقارير تروي كيف تساعد القوات المسلحة الروسية العسكريين والمدنيين السوريين في تجاوز عواقب النزاع المستمر.

3) "العمل الأفضل من منطقة النزاع: النص".

— روتشي كومار (الهند)، "لماذا تقوم إيران بالترحيل الجماعي للاجئين الأفغان"

يحكي المنشور عن الظروف الصعبة التي يعيشها اللاجئون الأفغان في إيران، حيث تقوم السلطات الإيرانية بترحيل مئات الآلاف منهم سنويا وتعيدهم إلى وطنهم.

شملت لجنة تحكيم Khaled Alkhateb International Memorial Awards في سنة 2020 المراسل الحربي يفغيني بدّوبني الذي نال على عمله في سوريا وأوكرانيا ثلاث جوائز "تيفي" التلفزيونية، والمراسل الحربي مراد غازدييف الذي عمل في مناطق النزاع الكبرى والاحتجاجات في كل أنحاء العالم. وشارك كذلك في تقييم أعمال المشاركين الصحفية والكاتبة والخبيرة في مجال السياسة الخارجية للولايات المتحدة وبلدان أمريكا اللاتينية إيفا غولينجر، ومدير التنمية لجمعية هيئات البث الدولية AIB توم راغ، والمراسل الحربي لجريدة il Giornale الإيطالية جان ميكاليسين، والخبير في شؤون الدول العربية، مراسل جريدة "اليوم السابع" المصرية أحمد جمعة والصحفي اليوناني الذي نال عددا من الجوائز الدولية قنسطنطينوس أنطونوبولوس.

وفاز بمسابقات الجائزة الدولية لذكرى خالد الخطيب Khaled Alkhateb International Memorial Awards في عام 2019 مشاركون من روسيا والولايات المتحدة وإيطاليا والهند قاموا بتغطية النزاع في سوريا والعراق وليبيا، وتم تسليم الجوائز في إطار مؤتمر RT Media TALK "في مناطق النزاع: مخاطر ومسؤولية الصحفيين"، شارك في المؤتمر كل من الناطقة الرسمية لوزارة الخارجية الروسية ماريا زخاروفا، والممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون مسائل التطوير الرقمي والتقني دميتري بيسكوف، ورئيسة تحرير RT والوكالة الاعلامية الدولية "روسيا سيغودنيا" مارغريتا سيمونيان، بالإضافة إلى صحفيين روس وأجانب.

مسابقات الجائزة Khaled Al khateb International Memorial Awards الدولية هذه تقام تخليدا لذكرى خالد الخطيب، الشاب ابن الخمسة والعشرين ربيعا والذي شارك في العمل مع قناة RT الناطقة باللغة العربية وقضى نحبه جراء قصف صاروخي إرهابي في محافظة حمص السورية في 30 يوليو 2017. الخطيب قد غطى في تقاريره معارك الجيش السوري ضد الإرهابيين. وفي عام 2018 وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما بتقليد خالد الخطيب ميدالية "الشجاعة" التي تم تسليمها لعائلة خالد خلال الفعالية الأولى لتسليم الجوائز.

المصدر: RT