مصر.. إحالة أوراق عروس سممت زوجها بعد 5 أيام من زفافها للمفتي

أحالت محكمة جنايات دمنهور في مصر، يوم الأربعاء، أوراق عروس لمفتي الديار المصرية، لإبداء الرأي الشرعي في إعدامها، بسب قتلها زوجها بعد 5 أيام من الزفاف بوضع قرص الغلال في العصير.

كما حددت هيئة المحكمة جلسة 30 سبتمبر المقبل للنطق بالحكم.

وكانت عزبة قابيل البحرية التابعة لمركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، شهدت جريمة قتل بشعة حيث تجردت عروس من كل مشاعر الرحمة والإنسانية، وأقدمت علي وضع قرص غلة لعريسها بالعصير بعد 5 أيام من الزفاف لارتباطها بعلاقة عاطفية مع غيره قبل زواجهما.

وتلقى مدير أمن البحيرة إخطارا من مستشفى الدلنجات المركزي يفيد بوصول الشحات "م. أ.ل" (28 عاما) والمقيم بعزبة قابيل البحرية بمركز إيتاي البارود مصابا بحالة تسمم بسبب قرص غلال في العصير، وتوفى عقب تحويله للمستشفى الجامعي بالإسكندرية.

واتهم والد المجني عليه زوجة نجله "أميرة س. ع. س" (20 عاما)، ومقيمة بعزبة الهجين التابعة لمركز الدلنجات بقتل نجله، لسابقة رفضها الزواج منه لوجود علاقة عاطفية مع شاب آخر.

وتم تشكيل فريق من البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة، أسفر عن ضبط المتهمة أميرة وعشيقها مقيم بنجع كريم التابعة لشركة الاتحاد الدلنغات، والذي ارتبطت معه بعلاقة عاطفية قبل زواجها، لكنه نفى مشاركتها في قتل زوجها، وأنها وحدها فقط التي قامت بتنفيذ جريمتها.

ناصر حاتم ـ القاهرة

المصدر: RT