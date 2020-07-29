إزالة شخصية سورية من قائمة العقوبات الأمريكية وإضافة شخصيات رفيعة وكيانات

قالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان على موقعها الإلكتروني اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة فرضت عقوبات بموجب "قانون قيصر" الخاص بسوريا، على عدد من الأفراد والكيانات.

وذكر البيان أن العقوبات تستهدف أيضا الفرقة الأولى بالجيش السوري وكيانات أخرى.

وفي مايلي القائمة الكاملة للأفراد والكيانات السورية التي أدرجتها الوزارة في إطار "قانون قيصر":

- أشخاص

حافظ الأسد (نجل الرئيس السوري)

كرام الأسد

زهير توفيق الأسد

وسيم أنوار القطان (رجل أعمال)

- كيانات

الفرقة الأولى الجيش العربي السوري

الفرقة الأولى المدرعة

شركة آدم التجارة و الاستثمار

فندق الجلاء

شركة نقطة تقاطع

مفروشات لاروسا

مول المالكي

شركة مروج الشام الاستثمار و السياحة

مول قاسيون

"شركة تي دبلايو أ"

"شركة دبليو ك"

مجمع يلبغا

- أشخاص حذفوا من قائمة العقوبات

سعمية صابر حمشو

المصدر: RT