الأسد يبحث مع مبعوث بوتين التطورات في سوريا والتحضير لاجتماع لجنة مناقشة الدستور

استقبل الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الأربعاء، المبعوث الخاص للرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى سوريا، ألكسندر لافرنتييف، وسيرغي فيرشينين، نائب زير الخارجية الروسي، والوفد المرافق.

وأفاد بيان للرئاسة السورية بأنه "جرى خلال اللقاء بحث تطورات الأوضاع في سوريا، حيث تم التأكيد على أن مواصلة بعض الدول لسياساتها العدوانية وخاصة على الصعيدين السياسي والاقتصادي تجاه الشعب السوري وتدخلها المستمر في شؤونه هو العامل الرئيسي في استمرار تواجد التنظيمات الإرهابية في بعض المناطق السورية".

كما تناول اللقاء أيضا "التحضيرات الجارية لعقد اجتماع لجنة مناقشة الدستور في جنيف الشهر المقبل، وضرورة عمل مختلف الأطراف الدولية لتوفير الأجواء المناسبة لقيام اللجنة بعملها وفق المبدأ الذي شكلت على أساسه بقيادة وملكية سورية ودون أي ضغوط للتأثير على سير عملها".

وأكد الجانبان خلال اللقاء "عزمهما مواصلة وتكثيف العمل المشترك ومتابعة تطوير العلاقات الثنائية وبذل الجهود للتوصل الى حلول للمصاعب الناتجة عن سياسات بعض الدول الغربية ضد سورية والتخفيف من آثار العقوبات الجائرة المفروضة على الشعب السوري ومساعدته في مواجهة نتائج هذه العقوبات بما في ذلك التصدي لجائحة كورونا".

المصدر: RT