مسؤول أمريكي كبير: شخص و9 كيانات سورية فرضت عليهم عقوبات بموجب قانون قيصر

قال مسؤول حكومي أمريكي كبير، يوم الأربعاء، إن واشنطن فرضت عقوبات على شخص و9 كيانات بموجب "قانون قيصر" ساعدوا في تمويل "حملة الرعب" التي يشنها الرئيس السوري بشار الأسد، حسب تعبيره.

وصرح المسؤول الحكومي بأن إدارة الرئيس دونالد ترامب تزعم أن رجل أعمال وشركات يطورون مشروعات في دمشق علي أراضي النازحين.

وشدد على أن واشنطن ستفرض عقوبات على الكيانات السورية التي تدعم حكومة الأسد إلى أن تتوقف عن عرقلة التسوية السياسية للحرب.

وتابع قائلا: "أمريكا ستفرض عقوبات على أي شخص أو كيان يجري معاملات مع نظام الأسد".

ووجه المسؤول الحكومي تحذيرا للمستثمريين في الشرق الأوسطـ، حيث أكد أن الولايات المتحدة ستبدأ بالتحرك لمنع تدفق استثمارات على حكومة الرئيس الأسد.

يتبع..