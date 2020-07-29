شقيقة كاهن إيطالي مختطف في سوريا: أدعو العالم لعدم نسيان الشعب السوري

قالت إيماكولاتا دالوليو، شقيقة الكاهن اليسوعي الإيطالي باولو دالوليو المختفي في مدينة الرقة السورية منذ صيف 2013، إنها تدعو العالم "لعدم نسيان شعب سوريا".

وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي بمقر نقابة الصحفيين الإيطاليين في روما بمناسبة مرور سبع سنوات على اختفاء الكاهن بمدينة الرقة.

وأضافت: "ندائي هو ألا ننسى سوريا. اختُطف باولو لأنه اعتبر مهمته أن يكون إلى جانب الشعب السوري".

وأشارت إلى أن "تذكر باولو، وسيلة للحث على تسليط الضوء على مصيره، والذي ما زلنا لا نعرفه، وربما لن نعرفه أبدا، لأن إلقاء الضوء على مصير الأفراد يعني إلقاء الضوء على بعض العمليات التي غالبا ما تكون أوسع بكثير وهذا ما يجب معرفته. فالذاكرة والحاضر لا غنى عنهما لإيجاد أسس صحيحة للمستقبل، وسوريا بحاجة إلى ذلك".

يذكر أنه منذ اختفاء دالوليو، وردت أنباء متضاربة بشأن مصيره، منها ما تشير إلى أنه على قيد الحياة، بينما تحدثت أخرى عن أن الأب الإيطالي لقي مصرعه في مدينة الرقة، على يد أحد قادة تنظيم "داعش".

المصدر: وكالة "آكي" الإيطالية