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عبد ربه يكلف معين عبد الملك بتشكيل حكومة يمنية جديدة

أخبار العالم العربي

عبد ربه يكلف معين عبد الملك بتشكيل حكومة يمنية جديدة
Reuters
الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي
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كلف الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، اليوم الأربعاء، الدكتور معين عبد الملك، بتشكيل حكومة يمنية جديدة.

وبحسب وكالة "سبأ" اليمنية، صدر اليوم قرار رئيس الجمهورية رقم (35) لسنة 2020، وقضت المادة الأولى بتكليف الدكتور معين عبد الملك سعيد بتشكيل الحكومة الجديدة.

وقضت المادة الثانية من القرار أن تستمر الحكومة الحالية في مهام تصريف الأعمال حتى تشكيل الحكومة الجديدة.

فيما قضت المادة الثالثة والأخيرة من القرار بالعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.

المصدر: سبأ

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