الأمم المتحدة: نحن بانتظار موافقة الحوثيين لمساعدة ناقلة نفط متهالكة قبالة اليمن

قالت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، إنها لا تزال بانتظار موافقة جماعة الحوثي على إرسال فريق تقييم إلى ناقلة نفط متهالكة تنذر بتسرب 1.1 مليون برميل من النفط الخام قبالة ساحل اليمن.

وقال مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، للمجلس المكون من 15 عضوا، اليوم، إنه "لا نزال بانتظار الموافقات اللازمة لإرسال هذا الفريق".

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وأضاف غريفيث: "هناك حاجة ماسة لتقييم مستقل يقوده خبراء للسماح لنا بالفهم الكامل لنطاق وحجم ومخاطر هذا الأمر والحلول الممكنة له".

وكان مارك لوكوك منسق الإغاثة بالأمم المتحدة، قد أخبر مجلس الأمن الدولي قبل أسبوعين أن المسؤولين الحوثيين وافقوا على السماح لفريق من الأمم المتحدة بإجراء تقييم فني وأي إصلاحات أولية ممكنة للناقلة "صافر".

وصرح لوكوك في وقت سابق هذا الشهر بأنه من الممكن إرسال فريق من الأمم المتحدة في غضون 3 أسابيع من تلقي كافة الموافقات اللازمة.

وناشد مجلس الأمن الدولي الحوثيين تسهيل وصول الأمم المتحدة غير المشروط إلى الناقلة في أسرع وقت ممكن.

والناقلة "صافر" متوقفة قبالة مرفأ رأس عيسى النفطي المطل على البحر الأحمر منذ أكثر من 5 سنوات.

وحذرت الأمم المتحدة من أن "صافر" قد تسرب ما يصل إلى أربعة أمثال النفط الذي تسرب من الناقلة "إكسون فالديز" عام 1989 قبالة ألاسكا.

ويعيش اليمن في صراع منذ أن أجبرت جماعة الحوثي الحكومة على الخروج من العاصمة صنعاء في 2014، وتدخل تحالف عسكري تقوده السعودية في 2015 لمحاولة إعادة الحكومة.

المصدر: رويترز