زيارة مفاجئة لرئيس المخابرات المصرية للسودان

أعلنت وسائل إعلام سودانية وصول رئيس المخابرات المصرية عباس كامل، إلى الخرطوم في زيارة مفاجئة تستغرق يوما واحدا، حيث التقى رئيس مجلس الوزراء السوداني.

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ووفقا لمكتب رئيس الوزراء السوداني، فقد التقى رئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك اليوم بمكتبه عباس كامل، وذلك في زيارة تستغرق يوما واحدا، دون ذكر المزيد من التفاصيل.

وتأتي زيارة رئيس المخابرات المصرية إلى السودان في ظل أزمة سد النهضة الإثيوبي، والتحركات المصرية والسودانية بعد إعلان أديس أبابا ملء السد بشكل أحادي وهو الأمر الذي حذرت منه مصر والسودان من قبل.

المصدر: وكالات