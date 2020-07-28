 
مباشر

زيارة مفاجئة لرئيس المخابرات المصرية للسودان

أخبار العالم العربي

زيارة مفاجئة لرئيس المخابرات المصرية للسودان
facebook
رئيس المخابرات المصري عباس كامل
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/oets

أعلنت وسائل إعلام سودانية وصول رئيس المخابرات المصرية عباس كامل، إلى الخرطوم في زيارة مفاجئة تستغرق يوما واحدا، حيث التقى رئيس مجلس الوزراء السوداني.

إقرأ المزيد
تطورات جديدة بشأن سد النهضة بعد زيارة رئيس المخابرات المصرية للسودان
تطورات جديدة بشأن سد النهضة بعد زيارة رئيس المخابرات المصرية للسودان

ووفقا لمكتب رئيس الوزراء السوداني، فقد التقى رئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك اليوم بمكتبه عباس كامل، وذلك في زيارة تستغرق يوما واحدا، دون ذكر المزيد من التفاصيل.

وتأتي زيارة رئيس المخابرات المصرية إلى السودان في ظل أزمة سد النهضة الإثيوبي، والتحركات المصرية والسودانية بعد إعلان أديس أبابا ملء السد بشكل أحادي وهو الأمر الذي حذرت منه مصر والسودان من قبل.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا