سوريا.. الأسد يقبل أوراق اعتماد سفيري الجزائر وأبخازيا 

تقبل الرئيس السوري بشار الأسد اليوم أوراق اعتماد لحسن تهامي سفيرا لجمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية، وخوتابا باغرات راشوفيتش سفيرا لجمهورية أبخازيا، لدى سوريا.

واستقبل الأسد السفيرين كلا على حدة وتمنى لهما النجاح في مهامهما.

وحضر مراسم تقديم أوراق الاعتماد وليد المعلم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين ومنصور عزام وزير شؤون رئاسة الجمهورية.

وتم استقبال السفيرين الجديدين بالمراسم المعتادة.

المصدر: سانا