رغم تزايد الإصابة بكورونا والانتقادات .. مهرجان يعقب مهرجانا في سوريا

لم يكد مهرجان "خيراتك يا شام" ينتهي حتى أعلنت محافظة دمشق عن مهرجان آخر في البلد الذي تتزايد فيه الإصابات بكورونا.

وأعلنت محافظة دمشق اليوم أنها ستطلق مهرجان "الغالي بيرخص لكم" للتسوق بدءا من يوم غد الأربعاء ولمدة شهر.

وقالت المحافظة إنها ستتخذ "كافة الاجراءات الوقائية حفاظاً على السلامة العامة".

ويأتي ذلك وسط انتقادات قوبل بها مهرجان "خيراتك يا شام" الذي يختتم اليوم، وخاصة أن المهرجان شهد ازدحاما شديدا في وقت تدعو في السلطات المحلية إلى ضرورة مراعاة الشروط الصحية وأهمها "التباعد المكاني".

أحد الذين زاروا المهرجان قال لـ RT إن السوريين صاروا اليوم "بين خيارات صعبة، فتوقع العثور على سلع بأسعار أقل سيجعل كثيرين منهم يتناسون مخاطر العدوى، خاصة أن الزحام يمكن أن تراه في كل مكان، في المخابز، وصالات السورية للتجارة، والمواصلات، ومراكز بيع التبغ"، ويختتم بالقول: "لذلك .. ما وقفت على المهرجان"

أما التعليقات على خبر المهرجان الثاني فحفلت بالانتقادات، ومنها:

• "مهرجان ثاني ولشهر؟؟!! حسبي الله ونعم الوكيل.. كثير ضروري تمشي مصالح التجار على حساب العالم يلي مو ملاقية اللقمة وقاعدة بلا كهربا بالشوب والمرض ولا في مستشفى يستقبلها".

• "مو على اساس لغو صلاة العيد وصلاة الجنائز لحتى ماتتفشى الكورونا هاد المهرجان مابيعمل تفشي للمرض ولا بعالجو ؟".

• "للاسف .. هكذا مهرجانات تعني ان لا وجود للكورونا وانكم تضللون الناس .. او انكم تساهمون بتفشي الفايروس عبر اغراء المواطن بتخفيضات وهمية من قبل التجار".

• "حاج مهرجانات شو بينفع هالناس الحسومات على البضائع اذا انصابو بالكورونا".

المصدر: RT