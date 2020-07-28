مرصد الأزهر لمكافحة التطرف يحذر

حذر "مرصد الأزهر لمكافحة التطرف" في مصر من المساعي التي تبذلها التنظيمات الإرهابية من أجل استقطاب السجناء في أوروبا، وخاصة في إسبانيا.

وأشار إلى أن ذلك "يمثل هدفا استراتيجيا لدى تلك التنظيمات، وأن هذا الهدف مرتبط بوجودها، وقدرتها على الترويج والدعاية ونشر أفكارها المتطرفة".

وأكد المرصد، أنه "أصدر عدة تقارير حذر فيها من خطر العناصر المتطرفة داخل السجون، وطالب فيها بضرورة تنفيذ برامج إعادة التأهيل، ليس فقط للمدانين في جرائم الإرهاب، ولكن لكل من تحوم حولهم شكوك في هذا الصدد".

ونشر المرصد على صفحته على "فيسبوك" تصريحات فرناندو غراندي مارلاسكا، وزير الداخلية الإسباني، الذي حذر من عمليات تجنيد المتطرفين داخل السجون، مشددا على أنها تمثل معضلة قائمة.

وصرح مارلاسكا بأن لهذه القضية أولوية كبرى من جانب الأجهزة الأمنية.

وكشف الوزير، أن قوات الأمن نفذت خلال العام الماضي حملات أمنية ركزت فيها على خلايا التجنيد والتلقين والتدريب لصالح التنظيمات المتطرفة، لا سيما تنظيم "داعش"، إلى جانب العمل على تفكيك خلايا التطرف داخل السجون.

المصدر: RT