المسماري ينشر فيديو لـ"فرقة السلطان مراد" السورية في معسكر اليرموك الليبي

نشر الناطق الرسمي باسم "الجيش الليبي" اللواء أحمد المسماري، فجر الثلاثاء، مقطع فيديو قال إنه يوثق تواجد عناصر من "فرقة السلطان مراد" السورية في معسكر اليرموك الليبي.

وقال المسماري إن "فرقة السلطان مراد السورية والتي تتبع أنقرة تقيم معسكر تدريب لها في معسكر اليرموك في العاصمة الليبية طرابلس لتدريب مجموعات من المرتزقة".

وأضاف أن "المرتزقة تم نقلهم على عجل من سوريا إلى ليبيا دون تدريب كاف ليحلوا في نقاط الحراسة محل المقاتلين المتمرسين الذين يتم نقلهم وإعدادهم وحشدهم على جبهات سرت والجفرة".

وأفاد المسماري "بوجود خطة تهدف لحشد 15 ألفا من المرتزقة السوريين والذين يعرفوا بـ(الاقتحاميبن) و(القوات الخاصة) و(قوات النخبة) التابعة لـ(جبهة النصرة)، مشيرا إلى أنهم يعرفون أيضا بـ(الانغماسيين)".

وكانت "شعبة الإعلام الحربي" التابعة للجيش الوطني الليبي قد أعلنت في شهر مايو عن "مقتل قائد تنظيم (فرقة السلطان مراد) السوري مراد أبو حمود العزيزي، في اشتباكات بالعاصمة الليبية".

المصدر: RT