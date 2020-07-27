بسبب خلل فني.. هبوط اضطراري لطائرة تابعة للخطوط اليمنية بمطار جدة

قال مراسل RT في اليمن مساء يوم الاثنين، إن طائرة تابعة للخطوط الجوية اليمنية هبطت اضطراريا بمطار جدة.

وأضاف أن خللا فنيا طرا عقب إقلاعها من مطار القاهرة الدولي متجهة الى مطار عدن.

وأشار مراسلنا إلى أن 156 مسافرا كانوا على متن الطائرة.

ودشنت الخطوط الجوية اليمنية يوم الخميس 16 يوليو أولى رحلاتها التجارية رسميا من مطار عدن الدولي إلى مطار القاهرة، عقب توقف دام 3 أشهر بسبب جائحة كورونا.

المصدر: RT