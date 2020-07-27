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اليمن.. وفاة 3 أشخاص بانهيار منزل في منطقة "باب" بالعاصمة صنعاء

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اليمن.. وفاة 3 أشخاص بانهيار منزل في منطقة
Reuters
اليمن.. وفاة 3 أشخاص في انهيار منزل بمنطقة باب بالعاصمة صنعاء
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قال مراسل RT في اليمن مساء يوم الاثنين، إن 3 أشخاص لقوا مصرعهم وأصيب 4 آخرون في انهيار منزل بمنطقة باب بالعاصمة صنعاء.

وأفاد موقع "26 سبتمبر نت" اليمني، بأن عددا من الضحايا سقطوا في انهيار منزل سكني من 4 طوابق أمام هيئة مستشفى الثورة العام بصنعاء.

وأضاف أن فرق الإنقاذ تواصل أعمالها لانتشال الضحايا من تحت الأنقاض.

وأكد مصدر في أمانة العاصمة لـ"26 سبتمبر نت" أن فرق الإنقاذ انتشلت ثلاث جثث و3 جرحى، وأن عمليات البحث تحت الأنقاض لا تزال جارية من فرق الدفاع المدني والفرق الطبية التي هرعت للنجدة والإسعاف.

المصدر: RT

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