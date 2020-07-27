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سوريا.. حالتا وفاة و24 إصابة بفيروس كورونا

أخبار العالم العربي

سوريا.. حالتا وفاة و24 إصابة بفيروس كورونا
Reuters
سوريا
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أعلنت وزارة الصحة السورية تسجيل حالتي وفاة جديدتين بفيروس كورونا إضافة إلى 24 إصابة اليوم الاثنين.

وقالت الوزارة إن عدد الوفيات ارتفع إلى 40 حالة، بينما ارتفع عدد الإصابات بالفيروس المسجلة في البلاد إلى 674.

وذكرت أن 10 حالات من الإصابات المسجلة بالفيروس تماثلت للشفاء ما يرفع عدد المتعافين من الفيروس إلى 210.

ونشرت الوزارة توزع الإصابات المسجلة في البلاد يوم الأحد، وأظهرت البيانات أن معظم إصابات يوم الأحد تركزت في دمشق بواقع 13 إصابة من أصل 23 تلتها السويداء التي سجل فيها 6 من الإصابات ثم القنيطرة ودرعا بإصابتين في كل منهما.

أما عن حالتي الوفاة يوم الأحد فكانت واحدة منهما في دمشق والأخرى في السويداء.

المصدر: RT

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