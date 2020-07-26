تونس.. القوات البحرية تنقذ 11 مهاجرا وتبحث عن مفقودين

أنقذت البحرية التونسية، يوم الأحد، 11 تونسيا من الغرق تتراوح أعمارهم بين 25 و39 سنة، كانوا على متن قارب غمرته المياه على بعد 54 كم جنوب شرقي الشابة من ولاية المهدية.

وأفاد الناجون بأن عددهم كان 13 شخصا عند الإبحار الليلة الماضية من سواحل سيدي منصور بصفاقس، في اتجاه السواحل الإيطالية.

وباشرت وحدات جيش البحر عمليات البحث بالموقع عن مفقودين اثنين.

وقالت الدفاع التونسية إنه قد تم تسليم من تم انتشالهم من عرض البحر إلى وحدات الحرس الوطني في صفاقس لإتمام الإجراءات القانونية في حقهم.

المصدر: RT