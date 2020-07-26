اليمن.. مصر ترسل مساعدات طبية لحكومة الرئيس هادي (صور)

قال المتحدث الرسمي باسم الجيش المصري، يوم الأحد، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بإرسال مساعدات طبية لحكومة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي.

وأفاد المتحدث في بيان "بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي للمشاركة في تقديم الدعم وتخفيف العبء عن كاهل الأشقاء اليمنيين لمجابهة انتشار فيروس كورونا، أصدر الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي أوامره للإدارات التخصصية بإعداد وتجهيز شحنة مساعدات من المستلزمات الطبية والمطهرات، وذلك للوقوف بجانب الشعب اليمني في محنته ومجابهة انتشار فيروس كورونا والأوبئة الأخرى المنتشرة باليمن".

وأضاف أنه تم نقل المساعدات عبر طائرة عسكرية، ليتم تسليمها للحكومة الشرعية اليمنية من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والمساعدات الإنسانية بالرياض.

وأكد أن تلك المساعدات تأتي انطلاقا من الروابط القومية وموقف مصر الثابت تجاه أشقائها من الدول العربية والتضامن والتعاون الكامل معهم من أجل مواجهة المحن والأزمات.

#المتحدث_العسكرى : بتوجيهات من الرئيس / عبدالفتاح السيسى مصر ترسل مساعدات طبية للحكومة الشرعية باليمن ... pic.twitter.com/MbD5Hpki80 — المتحدث العسكري (@EgyArmySpox) July 26, 2020

المصدر: RT