تقارير: قتلى وجرحى جراء انفجار في رأس العين بشمالي سوريا

أفادت تقارير إعلامية بسقوط قتلى وجرحى، اليوم الأحد، جراء انفجار هز مدينة رأس العين الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها في محافظة الحسكة بشمال شرقي سوريا.

وأكدت وكالة "سانا" السورية الرسمية انفجار دراجة مفخخة في غرب المدينة الحدودية، مشيرة إلى أن الحادث أدى إلى "استشهاد واصابة عدد من المدنيين".

ونشرت الوكالة صورة من موقع الحادث.

سانا

وذكر نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي أن الانفجار وقع بالقرب من "بناء الأعلاف" في المدينة، مشيرين إلى ورود معلومات عن مقتل شخصين على الأقل جراء الحادث.

وهذا ليس أول حادث من نوعه يحصل في المدينة في الأيام القليلة الماضية.

وأحكمت القوات التركية والفصائل السورية المعارضة المدعومة منها سيطرتها على رأس العين في أكتوبر الماضي، ضمن إطار عملية "نبع السلام" ضد الوحدات الكردية في شمالي سوريا.

المصدر: وكالات