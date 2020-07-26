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سوريا.. حريق هائل وسط سوق في دمشق القديمة (صور)

أخبار العالم العربي

سوريا.. حريق هائل وسط سوق في دمشق القديمة (صور)
Reuters
أسواق دمشق القديمة- العاصمة السورية
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نشب حريق هائل في سوق البزورية الشهير في الحميدية بدمشق القديمة وسط العاصمة السورية، مخلفا دمارا كبيرا في الماديات.

وكشف رئيس قسم العمليات في فرع مرور دمشق، العقيد محمود الصالح، في تصريح خاص لـ"الوطن" أن السيطرة على حريق البزورية من قبل عناصر الاطفاء في مراحله النهائية، وتم إيقاف امتداد الحريق.

سوريا.. حريق هائل وسط سوق في دمشق القديمة (صور)

سوريا.. حريق هائل وسط سوق في دمشق القديمة (صور)

سوريا.. حريق هائل وسط سوق في دمشق القديمة (صور)

وأكد الصالح أن أكثر من 10 سيارات إطفاء سارعت إلى مكان الحريق الذي اندلع في عدد من المحلات التجارية.

وأوضح أن الأضرار كانت مادية ولا توجد أية أضرار بشرية، ويجري التحقيق في أسباب نشوب الحريق.

المصدر: الوطن 

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