أنصار المجلس الانتقالي في اليمن يتوجهون إلى مدينة الغيضة للتظاهر (صور)

توجه المئات من أنصار المجلس الانتقالي اليمني الجنوبي، اليوم السبت، إلى مدينة الغيضة عاصمة محافظة المهرة تلبية لدعوة المجلس للمشاركة في "مليونية" تأييدا للإدارة الذاتية.

وأفاد مراسلنا بأن سلطات محافظة المهرة تمنع حشود المجلس الانتقالي من الدخول إلى مدينة الغيضة.

وكانت القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة المهرة، قد أكدت في وقت سابق أن التظاهرات ستقام في موعدها المحدد اليوم السبت.

ودعت في بيان لها، كافة قبائل وشيوخ وشباب ونساء المهرة والشخصيات الاجتماعية إلى التوجه إلى عاصمة المحافظة للمشاركة في التظاهرات.

RT

RT

المصدر: RT + وسائل إعلام يمنية