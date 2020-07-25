 
مباشر

العراق.. تخصيص قوات عسكرية لأربعة عشر منفذا حدوديا

أخبار العالم العربي

العراق.. تخصيص قوات عسكرية لأربعة عشر منفذا حدوديا
Reuters
معبر حدودي بين العراق وإيران، صورة تعبيرية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/oe18

أعلنت قيادة العمليات المشتركة في العراق، اليوم السبت، تخصيص قوات عسكرية لأربعة عشر منفذا حدوديا، تتمتع بجميع الصلاحيات، وذلك لضبط الحدود ومنع تدفق البضائع غير الشرعي من خلالها.

إقرأ المزيد
بالصور.. العراق يستعيد قطعة أثرية عمرها 7000 سنة
بالصور.. العراق يستعيد قطعة أثرية عمرها 7000 سنة

وجاء في بيان للقيادة: "بناء على توجيهات رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، لمسك المنافذ الحدودية كافة وانفاذ القانون فيها ومكافحة التجاوزات وظواهر الفساد وإهدار المال العام، شرعت قيادة العمليات المشتركة بتخصيص قوات أمنية لجميع المنافذ، ويكون حجم القوة الأمنية المخصصة حسب طبيعة كل منفذ، حيث تم تحديد مسؤولية الحماية للمنافذ كافة على قطعات الجيش العراقي".

وأضاف، أن ذلك يشمل "المنافذ البحرية، أم قصر الشمالي، ام قصر الجنوبي، ام قصر الأوسط، خور الزبير، والمنافذ البرية الشلامجة، بدرة، المنذرية، سفوان، القائم، طريبيل، الشيب، زرباطية، ابو فلوس، عرعر".

وتابع البيان "بهذا اصبحت عشرة منافذ برية واربعة بحرية بحماية كاملة للمنفذ والحرم الكمركي"، موكدا أن "هذه القوات مخولة بجميع الصلاحيات القانونية لمحاسبة اي حالة تجاوز ومن اي جهة كانت".

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا