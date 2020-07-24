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تونس.. مجلس الشعب يصادق على عريضة سحب الثقة من رئيس البرلمان

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تونس.. مجلس الشعب يصادق على عريضة سحب الثقة من رئيس البرلمان
Reuters
رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي
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صادق مكتب مجلس نواب الشعب التونسي، اليوم الجمعة، على عريضة سحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي.

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وحدد المجلس تاريخ 30 يوليو الجاري لعرضها على الجلسة العامة، منهيا بذلك الجدل حول قانونية العريضة المقدمة.

وتعليقا على سحب الثقة منه، صرح الغنوشي بأن الجلسة ستؤدي إلى تجديد الثقة به عوضا عن سحبها.

وأضاف رئيس البرلمان التونسي في تصريح صحفي، أنه لم يصل إلى البرلمان التونسي على ظهر دبابة، بل عبر الانتخابات، مشيرا إلى أنه لن يبقى في منصبه إذا رغبت أغلبية نواب البرلمان بذلك.

وأفاد الغنوشي بأنه هو من بادر بتقديم مقترح لعقد الجلسة، استباقا لقرار مكتب البرلمان حول هذا الأمر، مشيرا إلى أن القرار يأتي احتراما لإرادة 73 نائبا، تقدموا بعريضة لسحب الثقة منه.

المصدر: وسائل إعلام تونسية

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