سوريا.. إصابات جديدة بفيروس كورونا ولدمشق الحصة الأكبر

تجاوزت الإصابات بفيروس كورونا المستجد، المسجلة في سوريا، عتبة 600 إصابة بعد الإعلان اليوم الجمعة، عن 24 إصابة جديدة.

وأعلنت وزارة الصحة السورية أن عدد الإصابات بالفيروس بلغت 604 إصابات، بينما ارتفع عدد المتعافين من الفيروس إلى 184، بعد شفاء 10 حالات من الإصابات المسجلة بالفيروس.

وتظهر الإحصاءات أن لدمشق الحصة الأكبر من إجمالي الإصابات، إذ أن فيها 195 حالة وبنسبة 52 في المئة من الإصابات النشطة.

وكانت الوزارة أعلنت في وقت سابق اليوم، خريطة توزع الإصابات الـ 23 التي تم تسجيلها الخميس في البلاد، وأظهرت بيانات الوزارة أن معظم الإصابات والوفيات الثلاث تركزت في دمشق، إذ تم تسجيل 3 وفيات و11 إصابة في العاصمة، تلتها اللاذقية التي تم تسجيل 11 حالة جديدة فيها، إضافة إلى إصابة واحدة في ريف دمشق.

المصدر: RT