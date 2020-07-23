الجزائر تؤكد متابعتها لملف مواطنها الذي قضى على يد الشرطة البلجيكية

أصدرت وزارة الخارجية الجزائرية بيانا، اليوم الخميس، أكدت فيه متابعتها عن كثب لملف المواطن عبد الرحمن رضا قادري، الذي قضى نحبه على يد الشرطة البلجيكية.

وجاء في البيان أن ملف وفاة الراحل بمدينة أنفارس ببلجيكا "في ظروف يجري الكشف عنها"، يحظى باهتمام بالغ ومتابعة عن كثب من السلطات العليا في البلاد.

وأضاف البيان أن تعليمات وجهت "لسفارتنا وقنصليتنا ببروكسل قصد تقديم كامل المساعدة والدعم اللازمين لعائلة الفقيد، ومرافقتها في هذه المحنة الأليمة".

وشددت الوزارة على أنها تسهر على تسليط الضوء على هذا الملف و"كشف كل الملابسات المحيطة به"، من خلال الاتصال الدائم بعائلة الراحل والسلطات البلجيكية.

يذكر أن مقطع فيديو جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي أظهر ضابط شرطة وهو يضغط على ظهر الشاب، قادري عبد الرحمن رضا، البالغ من العمر 29 عاما، خارج مقهى في منطقة أنفارس يوم الأحد الماضي.

وتوفي الشاب في المستشفى بعد ساعات، الأمر الذي دفع بالقضاء البلجيكي لفتح تحقيق في الحادثة، التي تعيد إلى الأذهان حادثة الأمريكي ذو البشرة السوداء جورج فلويد في مايو الماضي، الذي توفي بعد أن ضغط ضابط على رقبته أثناء اعتقاله في الولايات المتحدة.

المصدر: RT