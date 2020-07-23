وزير بريطاني: في ظل غياب الإصلاحات في لبنان فإن الأزمة ستسوء

قال جايمس كليفرلي الوزير البريطاني لشؤون الشرق الأوسط، إن الأزمة التي تواجه لبنان "غير مسبوقة بحجمها"، لافتا إلى أنه في ظل غياب الإصلاحات، فإن الأزمة "ستسوء".

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ولفت كليفرلي في مقال رأي وزعته السفارة البريطانية في لبنان، إلى أن "حجم الأزمة كبير جدا وليس فيه إلا حل واحد: لبنان بحاجة إلى تغيير حقيقي. وفي ظل غياب الإصلاحات، إن الأزمة سوف تسوء لا محالة".

وأكد الوزير البريطاني أن بلاده "جاهزة لدعم لبنان على هذه الطريق، لكن في النهاية لا بد من وجود حل لبناني تدعمه إرادة سياسية صادقة"، مكررا مقولة وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان من وزارة الخارجية اللبنانية اليوم: "ساعدونا أولا كي نتمكن من مساعدتكم".

وشدد كليفرلي على "ضرورة التصرف بسرعة لمنع لبنان من الانزلاق أكثر في الهاوية"، مشيرا إلى أن "التقاعس سيزيد من الأعباء على كاهل الفئات الأكثر ضعفا"، لافتا إلى أنه "خاض نقاشا صادقا مع رئيس الحكومة حسان دياب ووزير الخارجية ناصيف حتي وبحث معهما موضوع النأي بلبنان عن النزاعات الإقليمية التي تزعزع الاستقرار".

المصدر: لبنان 24