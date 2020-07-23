المغرب.. المعارضة تطالب بحظر استغلال الرموز الدينية في الحملات الانتخابية

طالبت أحزاب المعارضة المغربية الممثلة في البرلمان بحظر استعمال الرموز الدينية في الحملات الانتخابية المقبلة، في إشارة إلى خطاب حزب "العدالة والتنمية" ذي المرجعية الإسلامية.

وأكدت أحزاب "الأصالة والمعاصرة" و"الاستقلال" و"التقدم والاشتراكية" أنه يجب التفرقة بين الرموز الوطنية ومقدسات البلاد، التي لا يختلف بشأنها أي أحد، وبين استعمال خطاب ديني في حملات انتخابية.

وتمنع القوانين الانتخابية في المغرب استعمال الرموز الوطنية، مثل المؤسسة الملكية أو العلم الوطني، إضافة إلى الرموز الدينية أو الآيات القرآنية في الحملات الانتخابية، إذ سبق للمحكمة الدستورية أن ألغت مقاعد برلمانية بسبب نشر صورة لنائب برلماني مع الملك محمد السادس.

وتستعد الأحزاب السياسية في المغرب إلى الانتخابات البرلمانية السنة المقبلة، وسط ظروف استثنائية، بسبب تفشي فيروس كورونا وآثاره على مختلف المجالات، خاصة منها الاقتصادية.

المصدر: هسبريس