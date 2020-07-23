مصر.. رحيل أحد ضباط ثورة 23 يوليو الأحرار

توفي العميد، الحسيني أبو عرب، أحد ضباط الجيش المصري المشاركين في ثورة 23 يوليو 1952، مساء أمس الأربعاء.

ويعتبرأبو عرب أحد ضباط الصف الثاني للضباط الأحرار، ومن المقرر أن يواري جثمانه الثرى اليوم الخميس، في ذكرى الثورة التي شارك فيها قبل 68 عاما.

وأعلنت أسرة الفقيد أن صلاة الجنازة ستقام أمام المعهد الديني بأجهور الكبرى بطوخ بمحافظة القليوبية، والدفن بمقابر العائلة بأبو عرب بأجهور الكبرى، والعزاء يقتصر على صلاة الجنازة.

المصدر: اليوم السابع