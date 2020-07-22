الحوثيون يتهمون القوات اليمنية في تعز بتعذيب أحد السجناء حتى الموت

دانت جماعة "أنصار الله" الحوثيين، اليوم الأربعاء، في بيان "إقدام القوات اليمنية في محافظة تعز على تعذيب أحد السجناء حتى فارق الحياة".

وأشار بيان للجماعة، بأن "القوات في تعز أقدمت على اختطاف السجين مختار علي الطريم اليوسفي، قبل ثلاث سنوات بدون أي ذنب وقاموا بتعذيبه طوال، الفترة الماضية وخلال الأيام القليلة الماضية زادوا من حدة تعذيبه بطريقة وحشية حتى فارق الحياة".

وأكد البيان، على أن "هذه الجريمة وما سبقها من جرائم بحق الأسرى والمختطفين تعتبر وصمة عار تضاف إلى السجل الإجرامي".

ودعت المبعوث الأممي مارتن غريفيث إلى إدانة هذه الجريمة، معتبرة إياها "خرقا فاضحا لاتفاق السويد، الذي أكد على ضرورة الالتزام بحماية الأسرى والمعتقلين من جميع الأطراف".

وناشدت الجماعة، المنظمات الدولية والمحلية، "إدانة الجريمة والتحرك الجاد لحماية الأسرى والمعتقلين".

المصدر: RT