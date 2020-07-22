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العراق.. جرحى خلال صدامات بين معتصمين وعناصر أمن قرب المنطقة الخضراء (فيديو)

أخبار العالم العربي

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أفاد مراسلنا في العراق، اليوم الأربعاء، بتعرض مجموعة من المعتصمين إلى إصابات خلال صدامات حدثت مع عناصر أمن قرب المنطقة الخضراء الحكومية في بغداد.

وقال مراسل RT، إن "العشرات من المعتصمين التربويين والمحاضرين تجمعوا منذ أسابيع قرب أبواب المنطقة الخضراء للمطالبة بصرف مستحقاتهم، وخلال محاولتهم التصعيد اليوم حدثت صدامات مع القوات الأمنية".

وأظهر فيديو حصلت عليه RT الصدامات بين الطرفين وتعرض بعض المعتصمين إلى إصابات.

المصدر: RT

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