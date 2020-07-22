تفاصيل اللحظات الأخيرة للإيراني "شهاب ملح الإنستغرام" قبل ترحيله من الكويت

أثار نجم وسائل التواصل الاجتماعي الإيراني، شهاب مرتضى غفوري، الملقب بـ"شهاب ملح الإنستغرام"، ضجة بعد حبسه وترحيله إلى بلاده من قبل السلطات الأمنية في الكويت.

وقال شهاب في أول ظهور له: "أنا أهتم لأمر واحد فقط، وهي أمي، تخيلوا أنهم رفضوا أن يعطوني هاتفا لأتحدث معها، لكني هاتفتها لاحقا بعد منتصف الليل وأنا في الطائرة، وهي تعتقد أنني نائم".

وأشار شهاب إلى أنه صدم والدته بإخبارها أنه في الطائرة، مضيفا: "ضعوا نفسكم مكانها، مكان الأم، كيف ستشعر؟".

وتابع باكيا: "أنا عمري 18 عاما فقط، أطلع وأصور، جاهل ومراهق يصور، اليوم يصور بكرة ينسى ويكبر، يتعلم من أخطائه".

واستعرض شهاب جواز سفره الإيراني معربا عن اعتزازه به: "هذا هو جوازي وأفتخر إني إيراني، وأفتخر إني ولدت وعشت وكبرت في دولة الكويت، على رأسي دولة الكويت وعلى رأسي جنسيتي التي تحاولون معرفتها منذ أربع سنوات".

وحاول شهاب نفي تهمة تصوير مقاطع مخلة عن نفسه، وقال: "هم يتصلون بي ويطلبون مني أن نقوم بالتصوير، وأمام الكاميرا يدعون أنني أصورهم دون رضاهم، لا أقول سوى حسبي الله ونعم الوكيل، أعلم أنكم تتشمتون بي، لكنكم لا تعلمون من هو شهاب الحقيقي".

وفور وصوله إلى طهران، نشر شهاب مقطعا من داخل منزله هناك وعلق: "ها أنا في فيلتنا، شاهدوا جمالها، والجبال أمامنا، نشاهد من هنا كل طهران".

وفي وقت سابق، أكد مصدر أمني من الداخلية الكويتية على أن شهاب أحيل إلى التحقيق وتقرر احتجازه في النظارة، تمهيدا لإبعاده عن البلاد للصالح العام، وذلك بعد تداول فيديو خادش للحياء عبر "سناب شات".

يذكر أن النيابة العامة في الكويت سبق وأن أمرت بحبس شهاب لمدة 10 أيام في دار الرعاية بتهمة الإساءة إلى الذات الإلهية في أغسطس 2019.

المصدر: وكالات