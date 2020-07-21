جهاز مكافحة الإرهاب العراقي يفكك "شبكة داعشية" في محافظتين

أعلن المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، اللواء يحيى رسول، اليوم الثلاثاء، تفكيك شبكة تابعة لتنظيم "داعش" في محافظتي صلاح الدين وكركوك.

وقال في بيان صحفي، إن "جهاز مكافحة الإرهاب تمكن من القاء القبض على شبكة إرهابية كاملة تابعة لفلول عصابات داعش الإرهابية"، مبينا، أن "عملية إلقاء القبض كانت نوعية ومباغتة وسريعة".

وأضاف، أن "العملية أسفرت عن القبض على عنصر إرهابي وفق المادة 4 إرهاب في قضاء الشرقاط بمحافظة صلاح الدين، وبحوزته عدد من الأسلحة والأعتدة وشرائح هاتف متعددة".

وأشار رسول إلى أن "منتسبي جهاز مكافحة الإرهاب تمكنوا من الإطاحة بالعنصر الثاني لهذه الشبكة في تكريت بمحافظة صلاح الدين أيضا".

وتابع المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، أن "شجعان الجعاز اكملوا عمليتهم بتفكيك الشبكة الإرهابية بعد تمكنهم من القبض على العنصر الثالث في محافظة كركوك بعد كمين محكم أعده الأبطال".

المصدر: RT