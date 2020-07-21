سوريا.. 18 إصابة جديدة وحالتا وفاة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة السورية تسجيل 18 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة حالتين.

وقالت الوزارة إن عدد الإصابات المسجلة في البلاد ارتفع إلى 540، بينما ارتفع عدد حالات الوفاة بالفيروس إلى 31 حالة بعد تسجيل حالتي وفاة جديدتين اليوم.

كذاك ارتفع عدد حالات الشفاء إلى 160 حالة بعد تعافي 6 حالات من الإصابات المسجلة بالفيروس.

يذكر أن وزارة الصحة أعلنت أمس أنها قررت إعادة إغلاق صالات الأفراح والعزاء للحد من انتشار الفيروس، وأشارت إلى أن تجاوز الإصابات بكورونا في سوريا حاجز الـ 500 إصابة ينذر بتفش أوسع.



