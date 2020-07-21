البحرية المغربية تعترض 107 مهاجرين في المتوسط

قال مصدر عسكري مغربي، إن خفر السواحل المغربي، اعترض وأوقف 107 من المهاجرين غير الشرعيين في البحر الأبيض المتوسط.

وأضاف المصدر، أن أصول الموقوفين تعود إلى بلدان آسيوية وإفريقية.

ونقلت وكالة الأنباء المغربية، عن المصدر قوله، إن "البحرية الملكية تمكنت خلال الليل بين الأحد والاثنين، من توقيف 107 من الراغبين بالهجرة غير الشرعية، وهم يتحدرون من آسيا وإفريقيا جنوب الصحراء.

وذكر أن عملية التوقيف جرت في عرض البحر الأبيض المتوسط، وأن "المخالفين كانوا على متن قوارب".

ونقل الموقوفون إلى مينائي طنجة والناظور (شمال)، بعد تلقيهم إسعافات أولية. وأشار إلى وجود 13 امرأة وأربعة قاصرين بينهم.

المصدر: أ ف ب